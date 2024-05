Bei einer Kollision zweier Pkw auf der B7 in Ringgau (Werra-Meißner) sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 20-Jähriger mit seinem Auto am Freitagnachmittag nach dem Ortseingang Netra aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Sein Auto stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, in dem eine 35 Jahre alte Mutter mit ihrem zehnjährigen Sohn unterwegs war.

Die Frau und der 20 Jahre alte Unfallverursacher kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Junge wurde leicht verletzt. Die B7 war zeitweise gesperrt. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 24.000 Euro.