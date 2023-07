Auf der B45 bei Oberzent (Odenwald) sind bei einem Unfall am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 81 Jahre alter Autofahrer in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Sein Wagen berührte ein anderes Fahrzeug und prallte in eine Böschung. Der Fahrer wurde schwer, seine 82-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt.