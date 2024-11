Zwei Tote bei Bahnunfall in Langenselbold

Bei einem Zugunfall sind am Freitagabend am Bahnhof in Langenselbold (Main-Kinzig) zwei Menschen gestorben.

Nach ersten Ermittlungen wollten die 19 und 23 Jahre alten Männer einen Bus erreichen und überquerten dabei die Gleise, wie die Polizei mitteilte. Hierbei übersahen sie offenbar den heranfahrenden Zug, es kam zum Zusammenstoß. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Männer feststellen.