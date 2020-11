Die Unfallstelle in Frankfurt

Die Unfallstelle in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Zwei Tote in Frankfurt: SUV-Fahrer war laut Zeugen zu schnell

In Frankfurt ist ein Mann mit seinem SUV von der Straße abgekommen und hat drei Menschen überfahren. Ein 62-Jähriger und ein 28-Jähriger starben. Nach Zeugenaussagen war der Autofahrer zu schnell unterwegs.

Demolierte Autos, ein verbogenes Fahrrad, umgeknickte Verkehrszeichen und Trümmerteile einer Hausfassade: Das verheerende Bild bot sich am Samstag im Frankfurter Ostend. Zwei Menschen, ein 62 Jahre alter Fußgänger und ein 28 Jahre alter Fahrradkurier, sind bei einem Verkehrsunfall auf einem Bürgersteig ums Leben gekommen.

Ein SUV-Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren und krachte gegen eine Hauswand. Eine weitere Passantin, 31 Jahre alt, wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Polizei schließt Attentat oder Autorennen aus

Die Ermittler suchen nun nach den Ursachen für die tödliche Kollision. Sowohl ein Autorennen als auch ein Attentat als Grund seien auszuschließen, sagte ein Sprecher am frühen Sonntagmorgen. Ein Gutachter untersuche den Fall.

Zuvor hatte ein Sprecher gesagt, gegen den 38 Jahre alten Autofahrer werde ermittelt, beispielsweise, ob er zu schnell gefahren sei. Darauf deuten Zeugenaussagen hin: Demnach stand der Fahrer zunächst an einer Ampel, fuhr dann mit Vollgas los und fuhr viel zu schnell weiter. Später sei der Wagen ins Schlingern geraten und das Heck ausgebrochen.

Der Mann wurde nach dem Unfall auf eine Polizeidienststelle mitgenommen, um seine Personalien zu klären und seine Aussage aufzunehmen. Hinweise auf Alkohol und andere Drogen gab es laut einem Polizeisprecher bisher nicht.

Verursacher leicht verletzt

Das Unglück ereignete sich am Samstag gegen 16 Uhr unweit der Europäischen Zentralbank (EZB): Der Wagen, ein BMW der X-Reihe, war laut Polizei von der Oskar-von-Miller-Straße unterwegs in die Sonnemannstraße. Dabei sei er in einer Kurve von der Straße abgekommen. Auch ein geparktes Auto wurde gerammt.

Schwer verletzt wurden alle drei Opfer in Krankenhäuser gebracht. Dort starben der Fußgänger und der Radfahrer. Der 38 Jahre alte Autofahrer selbst erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

Das Auto hinterließ ein Trümmerfeld bei dem Unfall im Frankfurter Ostend. Bild © 5vision.media

Die Straße wurde für die Ermittlungen gesperrt. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wer Angaben machen könne, solle sich dringend mit dem 5. Polizeirevier in Verbindung setzen.

Debatte über SUV seit Berliner Unfall

Nach einem ähnlichen Unfall im vergangenen Jahr in Berlin war eine Debatte über die Gefahren durch schwere Sportgeländewagen (SUV) entbrannt. Damals war ein solches Fahrzeug im Zentrum der Hauptstadt von der Straße abgekommen und hatte vier Fußgänger tödlich verletzt, darunter einen dreijährigen Jungen.

Sendung: hr-iNFO, 21.11.2020, 19 Uhr