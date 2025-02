Bei einem Verkehrsunfall bei Gersfeld (Landkreis Fulda) sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Veröffentlicht am 11.02.25 um 13:51 Uhr

Laut Polizei waren an einer Kreuzung an der Bundesstraße 284 zwei Wagen zusammengestoßen. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war am Unfallort für eine Stunde voll gesperrt.