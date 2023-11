Zwei versuchte Tötungen in Frankfurt

In den vergangenen Nächten ist es in Frankfurt zu zwei versuchten Tötungen gekommen. In einem Fall gab es Festnahmen, im anderen Fall wird noch nach den Tätern gesucht.

Die Frankfurter Polizei ermittelt wegen zwei versuchter Tötungsdelikte. Bei mehreren Vorfällen wurden insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt.

In der Nacht zum Sonntag stach eine 18-Jährige an der Frankfurter Konstablerwache mit einem Messer auf zwei Männer ein, wie die Polizei mitteilte. Gegen 3.15 Uhr stritten demnach in der B-Ebene die Beschuldigte und ihr 21 Jahre alten Freund mit zwei 27 und 28 Jahre alten Männern.

Festnahmen kurz nach der Tat

Im Laufe der Auseinandersetzung stach die 18-Jährige auf die beiden Opfer ein. Der 28-Jährige wurde dadurch schwer, der 27-Jährige leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beschuldigten konnten zunächst flüchten, wurden aber kurz darauf in der Nähe des Tatorts festgenommen. Sie sollen im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weiterer Vorfall in Sachsenhausen

Ebenfalls um 3.15 Uhr, aber eine Nacht zuvor, gab es in Frankfurt eine weitere versuchte Tötung. Unbekannte stachen im Stadtteil Sachsenhausen einem 18-Jährigen unvermittelt mit einem Messer in den Bereich des Schlüsselbeins, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die beiden Tatverdächtigen konnten demnach unerkannt entkommen, die Fahndung verlief bislang erfolglos. Das Opfer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nur eine Viertelstunde später kam es in der Nähe zu einer weiteren Messerattacke, die unbekannten Täter stachen einem 18-Jährigen in das Bein. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich laut Polizei mutmaßlich um dieselben Täter. Der Verletzte konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.