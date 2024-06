Zwölfjähriger von Auto in Flörsheim angefahren

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstag einen Zwölfjährigen in Flörsheim (Main-Taunus) angefahren.

Wie die Polizei am Mittwoch meldete, hatte sie den Jungen übersehen, als dieser die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Der Junge wurde am Arm vom Außenspiegel getroffen. Er kam verletzt ins Krankenhaus.