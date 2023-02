Wer steckte alles in der AWO-Affäre mit drin? Wer bereicherte sich wie? Die AWO-Affäre hat nicht nur einen Schaden in Millionenhöhe, sondern vor allem auch einen Vertrauensverlust und Imageschaden verursacht. Wir ziehen eine Bilanz nach dem großen Knall. Was macht die AWO jetzt besser, um sich gegen Günstlingswirtschaft und Bereicherung zu schützen? Ist der harte Sanierungskurs und das Einsetzen neuer Vorstände ausreichend? Oder wie kann verhindert werden, dass Vetternwirtschaft und Vorteilsnahme wieder passieren? „Die AWO-Affäre: Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde“ - eine Langzeitrecherche von Volker Siefert, erzählt in einem Podcast von Léon Haase und Leonhard Koppelmann ist eine Produktion des Hessische Rundfunks.