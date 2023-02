Korruption, Machtmissbrauch und der Verdacht der Vorteilsnahme: Die AWO-Affäre brachte Frankfurts Ex-Oberbürgermeister Feldmann politisch zu Fall - reicht aber noch viel weiter. In Folge 1 erzählen wir Dir, wie alles begann. Von AWO-Funktionären, die sich mit überhöhten Gehältern und Honoraren, dicken Dienstwagen und fragwürdigen Tochterfirmen die eigenen Taschen füllten. Und vom Hinweis eines bis heute anonymen Whistleblowers, der den ersten Hinweis gab, dass die damalige Frau von Ex-OB Peter Feldmann, Zübeyde, ein überhöhtes Gehalt bekommen hat. Damit ist die AWO-Affäre überhaupt erst ins Rollen gekommen. Hier hörst DU alles, was der Journalist Volker Siefert mit anderen Journalist:innen herausgefunden hat. „Die AWO-Affäre: Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde“ - eine Langzeitrecherche von Volker Siefert, erzählt in einem Podcast von Léon Haase und Leonhard Koppelmann ist eine Produktion des Hessische Rundfunks. Korruption, Machtmissbrauch und der Verdacht der Vorteilsnahme: Die AWO-Affäre brachte Frankfurts Ex-Oberbürgermeister Feldmann politisch zu Fall - reicht aber noch viel weiter. In Folge 1 erzählen wir Dir wie alles begann. Von AWO-Funktionären, die sich mit überhöhten Gehältern und Honoraren, dicken Dienstwagen und fragwürdigen Tochterfirmen die eigenen Taschen füllten. Und vom Hinweis eines bis heute anonymen Whistleblowers, der den ersten Hinweis gab, dass die damalige Frau von Ex-OB Peter Feldmann, Zübeyde, ein überhöhtes Gehalt bekommen hat. Damit ist die AWO-Affäre überhaupt erst ins Rollen gekommen. Hier hörst DU alles, was der Journalist Volker Siefert mit anderen Journalist:innen herausgefunden hat. „Die AWO-Affäre: Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde“ - eine Langzeitrecherche von Volker Siefert, erzählt in einem Podcast von Léon Haase und Leonhard Koppelmann ist eine Produktion des Hessische Rundfunks.