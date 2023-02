18. Oktober 2022: Der Prozess gegen Peter Feldmann beginnt. Er ist noch Oberbürgermeister von Frankfurt. Kann man ihm eine zu große Nähe zur AWO vorwerfen? Und hat seine damalige Ehefrau wegen ihm einen besser bezahlten Job bei der AWO bekommen? In unserer letzten Folge der AWO-Affäre stellen wir die Frage nach der Schuld. Wer übernimmt am Ende die Verantwortung? Wie immer nach großen Skandalen ist das eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist… „Die AWO-Affäre: Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde“ - eine Langzeitrecherche von Volker Siefert, erzählt in einem Podcast von Léon Haase und Leonhard Koppelmann ist eine Produktion des Hessische Rundfunks. Manuskript: Volker Siefert, Leon Haase und Leonhard Koppelmann. Recherche: Volker Siefert und Danijel Majic (sprich „Danjel Majitzsch“). Sprecher: Anika Baumann und Patrick Güldenberg. Nachrichtensprecherin: Stephanie Nopper Regie: Leon Haase Redaktion: Daniela Klein Gesamtverantwortung: Wolfhard Kahler und Eberhard Nembach Sound: Tom Löffler, Helfried Wildenhain und Felix Gumpper Grafik: Cornelia Birk und Sybille Ring Ton und Technik: Josuel Theegarten Distribution: Carolin Mann Und ganz besonderen Dank an: Das Faktencheckteam und Anna Lena Gauly, die Juristin des Hessischen Rundfunks