Ein dicker Umschlag landet auf dem Tisch von Journalist Daniel Gräber. Der Absender: anonym. Der Inhalt: brisant. Geschäftsführer:innen der AWO sollen sich der Untreue schuldig gemacht haben. Dieses Mal im Zusammenhang mit dem Betrieb mehrerer Flüchtlingsheime. Die Dokumente geben Einblick in die Geschäfte der Stadt Frankfurt und der Arbeiterwohlfahrt beim Unterhalt von mehreren Flüchtlingsheimen. Ein Name taucht immer wieder auf: „AWO Protect“. Was hat es mit dieser Tochtergesellschaft der AWO auf sich? „Die AWO-Affäre: Wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde“ - eine Langzeitrecherche von Volker Siefert, erzählt in einem Podcast von Léon Haase und Leonhard Koppelmann ist eine Produktion des Hessische Rundfunks.