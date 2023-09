Man könnte sagen, wir verlieren ein Stück Hessen. Denn nach mehr als 150 Jahren ist die Frankfurter Binding-Brauerei nun Geschichte. Am Mittwochabend ist das letzte Bier abgefüllt worden. Und: „Into the Space Age: Visionen und Design“. So heißt eine neue Sonderausstellung, die im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt zu sehen ist.