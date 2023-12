Viele Arztpraxen bleiben in Hessen bis Freitag geschlossen

Bundesweit läuft ein Ärzteprotest - und auch bei uns in Hessen wird gestreikt. Deshalb haben zahlreiche Praxen zwischen den Jahren geschlossen. Sie protestieren gegen die aktuelle Gesundheitspolitik. Und: Geschenke umtauschen, Gutscheine einlösen und geschenktes Geld auf den Kopf hauen - nach Weihnachten geht’s in den Geschäften nochmal so richtig rund.