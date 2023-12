Das sind keine guten Nachrichten für die Beschäftigten bei Wintershall DEA in Kassel. Denn der Mutterkonzern BASF verkauft seine Öl- und Gastochter an einen britischen Ölkonzern. Nicht zu dem Verkauf gehören aber die Wintershall-Zentralen in Kassel und Hamburg. Was bedeutet, dass diese geschlossen werden. - Weiter Themen: Entscheidung zu Millionen-Provision in Raunheim - Uni-Gießen schließt Hörsaal. Hintergründe zu eingestürztem Kirchendach in Kassel

Autor: Roman Warschauer Veröffentlicht am 22.12.23 um 18:45 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hessenschau.de