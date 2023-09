Demo in Wiesbaden - Heilerziehungspfleger am Limit

Podcast Demo in Wiesbaden - Heilerziehungspfleger am Limit

Heilerziehungspfleger kümmern sich in Wohnheimen, Werkstätten oder Tageseinrichtungen um Menschen mit Behinderung. Doch in Hessen droht ein dramatischer Mangel an Heilerziehungspflegern - so die Kritik. Und: Die Ausstellung „Ach was - Loriot zum Hundertsten“ ist im Caricatura Museum Frankfurt zu sehen.