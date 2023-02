Faschingsumzug in „Klaa Paris“

Podcast Faschingsumzug in „Klaa Paris"

„Endlich!“ Ja, endlich durften Sie wieder im Pulk mit Kanonendonner und Konfettibomben und viel Helau durch die Straßen im Frankfurter Stadtteil Heddernheim ziehen. Viele tausende Menschen haben in "Klaa Paris" am Dienstag Fastnacht gefeiert - und wie es vor Ort war, hören Sie bei uns. Und: Am Frankfurter Flughafen kann man sich Zeitslots für die Sicherheitskontrolle buchen. Details dazu, gibt es hier.