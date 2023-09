Es war heute der 13. Verhandlungstag im Gießener Prozess um die Ermordung der 14-jährigen Ayleen aus der Nähe von Freiburg. Der Tag, an dem die Beweisaufnahme zu Ende gegangen ist. Der Tag, an dem der psychiatrische Sachverständige das Wort hatte. Und: Bundesweiter Protesttag der Krankenhausmitarbeiter. Auch in Frankfurt wurde demonstriert. Mehr dazu gibt es bei uns.