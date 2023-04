Joschka Fischer ist heute 75 Jahre alt geworden. Seine politische Karriere begann in Hessen. Zehn Jahre nachdem der Mann sich in Frankfurt mit Polizisten prügelte, wurde er unter Holger Börner grüner Landesminister für Umwelt und Energie. Joschka Fischer wollte aber seine Vergangenheit nicht verleugnen und kam in weißen Turnschuhen und im Schlabbersakko in den Landtag. Und: Der Beruf der Försterin - Hessens Wälder werden weiblicher.