Bei Merck in Darmstadt drehte sich am Dienstag alles um mRNA. Eine Technologie, die Körperzellen per Boten-Erbgut dazu bringt, sich gegen Eindringlinge zu wehren. An den Merckstandorten in Hamburg und Darmstadt sind jetzt zwei Produktionstätten offiziell eröffnet worden, in denen mRNA-Wirkstoffe hergestellt werden können. Und: Vier neue "Erlebnisrotunden" im Nationalpark Kellerwald-Edersee eröffnet.