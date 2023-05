Letzte Woche musste Patrick Graichen als Wirtschaftsstaatssekretär zurücktreten - jetzt steht sein Nachfolger fest. Es handelt sich um Philipp Nimmermann, der aktuell noch in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden als Staatssekretär arbeitet. Und: Wie man in Frankfurt den Feldhamster retten will.