Es geht um 10 Autobahnabschnitte in Hessen. Viel befahrene Straßen, wie die A5 zwischen dem Franfurter Kreuz und dem Westkreuz. Die FDP und ihr Bundesverkehrsminister Volker Wissing, würden sie gerne schneller ausbauen. Doch die FDP in Hessen ist sauer, dass Schwarz-Gelb beim Autobahnausbau blockiert. Und: Ein deutsch-kanadisches Happy End - um was es dabei geht, hören Sie bei uns!