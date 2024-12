Kapitel 1: Miles

2018 fliegt Miles, ein junger US-Amerikaner, ins Bhakti Marga-Ashram im Taunus. Zu Swami Vishwananda, einem Guru aus Mauritius, den auch er für ein gottgleiches Wesen hält. Anfangs will Miles nur zwei Wochen bleiben. Am Ende werden acht Monate daraus. Was Miles im Ashram erlebt hat, sagt er heute, wünsche er keinem anderen. *** Diese Episode ist aufgrund gerichtlicher Auseinandersetzungen an einigen Stellen leicht gekürzt. Wir hoffen, dass wir eine ungekürzte Fassung bald wieder zur Verfügung stellen können. ***

Veröffentlicht am 10.01.22 um 04:00 Uhr