Kapitel 2: Massagen

Drei Männer sagen, der Guru habe sie auf dem Ashram-Gelände im Taunus in sein Schlafzimmer gelockt. Dort seien ihre Grenzen überschritten worden. Warum die Männer nach eigener Aussage davon überzeugt waren, den Anweisungen des Gurus Folge leisten zu müssen, darum geht es in Episode 2. Just Love ist eine Co-Produktion des Hessischen Rundfunks und hauseins. Eine Liste mit Links und Telefonnummern für Betroffene finden Sie unter hr.de/justlove-hilfe *** Diese Episode ist aufgrund gerichtlicher Auseinandersetzungen an einigen Stellen leicht gekürzt. Wir hoffen, dass wir eine ungekürzte Fassung bald wieder zur Verfügung stellen können. ***

Veröffentlicht am 10.01.22 um 04:00 Uhr