1.200 Kinder toben in Wetzlar, Marburg startet Geocaching, Polizeieinsatz in Blasbach

Beim Tag der Bewegung in Wetzlar haben sich 1.200 Kinder ausgetobt. Sie haben Rollstuhl-Basketball, Handball oder Laser-Biathlon gespielt - teilweise mit echten Profis. Unter anderem haben sich die Kinder Autogramme von den Handballern der HSG Wetzlar geholt. In Marburg gibt es jetzt etwas Neues: Eine Geocaching-Route durch die Oberstadt. Die digitale Schnitzeljagd soll den Einzelhandel ankurbeln. Und in Blasbach gab es einen größeren Polizei-Einsatz, mit Helikopter und großer Spurensicherung. Ein Spaziergänger hatte zwei Verletzte an einem Feldweg gefunden - eine 17-jährige Frau und einen 32-jährigen Mann. Mehr Details sollen am Freitag bekanntgegeben werden.