An diesem Mittwoch wird beim Blitzer-Marathon auch an zahlreichen Orten in Nordhessen kontrolliert. - Im Technik-Museum in Kassel wird eine neue Ausstellung zur Raumfahrt-Technik im Alltag eröffnet. - Die Eishockey-Profis von den Kassel Huskies wahren mit einem Sieg gegen Dresden ihre Chance auf einen Aufstieg in die DEL.