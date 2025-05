Staupe-Virus auf dem Vormarsch, immer weniger Pfarrer, Schwalmstädter Kinder produzieren Song

Der Landkreis Kassel warnt: Viele Waschbären oder Füchsen sind derzeit mit dem Staupe-Virus infiziert. Die Krankheit kann sich auch auf Hunde übertragen und für Tiere tödlich enden. Für Menschen ist sie ungefährlich. - In Nordhessen gibt es derzeit noch etwa 750 evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer. In den nächsten zehn Jahren wird sich diese Zahl allerdings halbieren, sagt die Landeskirche. Mit erheblichen Auswirkungen. - Viele träumen davon, mal einen eigenen Song aufzunehmen. Für die Mädchen und Jungs der Kita Regenbogen in Schwalmstadt ist das jetzt in Erfüllung gegangen.