Im Freibad Lohfelden im Kreis Kassel ist am Montagmorgen Chlorgas ausgetreten. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. - In Homberg (Efze) haben Diebe 1,5 Tonnen Kupfer geklaut. - In Kassel war am Montag Baustart für ein neues Pflegekompetenzzentrum für Familien schwerkranker Kinder.