Ehlener Tankstellenräuber nach XY-Sendung gefasst, Korbach spielt Theater

Der Montagnachmittag in Nordhessen: Vor anderhalb Jahren haben zwei Maskierte eine Tankstelle in Habichtswald-Ehlen überfallen. Dank der Sendung XY-ungelöst konnten die mutmaßlichen Täter jetzt gefasst werden. Sie waren zum Zeitpunkt des Überfalls erst 16 Jahre alt. - Heute startet in Korbach die Theaterwoche. Es ist das älteste Laienspielfestival in Deutschland. - Immenhausen bereitet sich schon auf das große Pfadfindertreffen im kommenden Jahr vor. Zum 50-jährigen Bestehen des Bundesverbands werden 5000 Teilnehmer zu einem großen Zeltlager erwartet.