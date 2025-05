Spanngurte sorgen für Chaos auf der A44, in Calden gibt es jetzt ein mobiles Bürgerbüro

Der Dienstagmorgen in Nordhessen: Es ist eine Kettenreaktion: Erst Platz einem Laster auf der A44 bei Breuna ein Reifen, dann landen auch noch jede Menge Spanngurte auf der Fahrbahn. Die Folge: 18 beschädigte Fahrzeuge. - In Calden kommt die Verwlatung jetzt zu den Bürgern in den Ortsteilen - mit einem mobilen Bürgerbüro. Um Ausweise zu beantragen oder den Wohnsitz umzumelden müssen die Bürger jetzt nicht mehr ins Rathaus. - In Nordhessen werden immer mehr E-Bikes gestohlen. Ein Mann, der mit geklauten E-Bikes gehandelt hat, steht heute in Kassel vor Gericht.