War es Brandstiftung? Am Bahnhof Immenhausen bricht ein Feuer aus, wichtige Kabel werden beschädigt. Die Folge: Massive Zugausfälle in Nordhessen. - In der Kasseler Innenstadt wird nach längerer Sanierung der Parkplatz zwischen Staatstheater und Regierungspräsidium wieder frei gegeben. - Im Werra-Meißnr-Kreis breitet sich die Krebspest aus, eingeschleppt von amerikanischen Signalkrebs. Heimische Arten werden dadurch gefährdet.