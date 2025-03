Eine Mega-Schule für rund 1200 Schülerinnen und Schüler: Das soll die Gesamtschule Nord+ in Kassel werden. Heute geht es im Stadtparlament umd die Finanzierung der Kosten in Höhe von 140 Millionen Euro. - Die Felsburg, das Wahrzeichen von Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis, zeigt Risse. Bis Ostern soll aber wieder alles picobello sein. - Die Motorradfahrer starten in die Saison. Da steigt die Unfallgefahr.