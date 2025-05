Kasseler Sporthalle nach Brand nicht mehr nutzbar, dreiste Dieseldiebe, Müll im Habichtswald

Nach dem am Freitag das Dach einer Sporthalle in Kassel-Oberzwehren in Flammen stand, ist die Halle vorerst nicht mehr nutzbar. Die Schüler der benachbarten Georg-August-Zinn-Schule müssen jetzt für ihren Sportunterricht auf andere Räume ausweichen - In Wabern haben Diebe 2000 Liter Diesel von einem Firmengelände geklaut. Und dann in Kanistern mit einer Schubkarre abtransportiert. - Im Habichtswald abgeladener Müll sorgt immer wieder für Ärger. Aktueller Fall: hundert Kilo asbesthaltige Dachplatten.