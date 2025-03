Das Navi hat den Fahrer eines Paket-Lieferwagens auf Abwege am Edersee gebracht, am Ende steckte er an einem Steilhang fest.- Der Melsunger Medizin-Riese B. Braun ist trotz Wirtschaftskrise weiter auf Erfolgskurs. - Die Stadt Kassel will eine Bauwagen-Siedlung räumen lassen - und erntet Protest.