Die Förster im Werra-Meißner-Kreis ärgern sich: Immer wieder wird Müll in der Natur abgeladen. - In Bad Arolsen gibt es eine Einrichtung, die Hilfe anbietet für Menschen, die von Autismus betroffen sind. - Der Kasseler Weinberg ist eine beliebte Parkanlage und eine grüne Oase mitten in der Stadt. Jetzt wird sie fit gemacht für den Frühling, mit Unterstützung durch Langzeitarbeitslose.