An der A44 bei Diemelstadt entsteht ein neues Logistikzentrum. Wenn es brummt, sollen dort rund 700 Menschen arbeiten. - In Werratal stand ein Spielplatz vor dem Aus, er lag zu nah am Wasser. Eltern haben in Eigeninitiative für einen Zaun gesorgt. Jetzt darf dort wieder gespielt werden. - Kassel sucht Hoheiten für das Volksfest Zissel: Eine Königin, ein Prinzessin und eine Fullenixe.