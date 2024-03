Osterferienaktion Stadtkrimi für Kinder in Frankenberg

Kriminalfälle an der frischen Luft lösen - kennen die Fans der Stadtkrimis. Die gibts in Kassel, Korbach, Eschwege und auch in Frankenberg. Und genau da ist jetzt der 1. Kriminalfall speziell für Kids und Teens entstanden. Leonie Mimpen-Becker hat die Rätsel-Spaziergänge erfunden, während der Corona-Zeit um ihre Kinder an die frische Luft zu kriegen. Als Vorlage diente das beliebte Brettspiel der Familie: Cluedo. Jetzt haben die Töchter sogar die App für den neuen Fall vertont. Reporterin ist mit den beiden Töchtern auf der Stadtkrimis-Route für Kids unterwegs. Denn neben dem Rätsel knacken, ist auch das Kennenlernen der Stadt angesagt. Um den berühmten Bildhauer Frankenbergs Philipp Soldan dreht sich der Fall.

Autor: Silvia Ritter Veröffentlicht am 27.03.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de