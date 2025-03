Die Polizisten können die Dealer in Kassel noch im Ungewissen lassen, aber gegen Diensthund Janko haben sie keine Chance. Er findet mit siner Spürnase das Drogenversteck. - Beim Solartechnik-Hersteller SMA in Niestetal wird's trubelig. Viele Mädchen schnuppern in das Unternehmen rein, um sich über technische Berufsfelder zu informieren. - Der Naturpark Knüll sucht Bewerber für eine Freiwilliges Ökologisches Jahr.