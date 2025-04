In Kassel hat ein Prozess gegen eine 72 Jahre alte Frau begonnen, sie soll mit bis zu 100 km/h vor der Polizei geflüchtet sein. - Süße Bilder am Hohen Meißner: es sind die ersten Lämmer auf die Welt gekommen. - Das Rentenmobil ist derzeit auch in Nordhessen unterwegs, die Experten beraten kostenlos unter anderem in Wabern, Schwalmstadt oder Edermünde.