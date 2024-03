Wildlachs aus dem Schwalm-Eder-Kreis

Ostern steht vor der Tür und spätestens Karfreitag gibt es Fisch ... wer Wert legt auf qualitativ hochwertiges Essen, ausgewählte Herkunft sowie regionale und frische Verarbeitung, der sollte als Nordhessen in die Lachsräucherei Rinner. Seit über 30 Jahren ist die Lachsräucherei im Familienbesitz. Das Fachwissen stammt von norwegischen Freunden und wird von Generation zu Generation in der Familie weitergegeben. Das garantiert höchste Qualität und ausgezeichneten Genuss für anspruchsvolle Kunden - der Autor geht in die Lachsräucherei und räuchert mit..

Autor: Rainer Janke Veröffentlicht am 28.03.24 um 12:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de