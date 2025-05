Trickbetrüger haben eine 56 Jahre alte Frau in Herbstein übers Ohr gehauen - mit einer Pishing Mail • Literatur aus der Region gibt es am Sonntag in der Stadtbibliothek in Fulda. Die nimmt zum zweiten Mal am hr2-Aktionstag „Ein Tag für die Literatur“ teil • In der Esperantohalle Fulda wird es morgen laut: Hiphop-Beats schallen durch die Halle, auf der Bühne performen Tänzerinnen und Tänzer für die Jury und das jubelnde Publikum.