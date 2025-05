Weniger Unfälle in Osthessen - Essgewohnheiten entschlüsselt - Regionale Lebensmittel einkaufen

Auf den Straßen in Osthessen hat es vergangenes Jahr weniger gekracht als in den Jahren davor. Das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda hat heute die Unfallstatistik vorgelegt. • Wie man sich ernährt, was man gerne isst und was nicht - das ist ja eine sehr individuelle Sache. Und genau darum geht es bei einem Forschungsprojekt der Hochschule Fulda. • Die Kreisverwaltung Fulda stellt ihre neue Einkaufsbroschüre vor: Titel „Regional einkaufen - am liebsten hier!“.