Bald soll es losgehen mit dem Bau des Riederwaldtunnels. Dann fällt Aushub an. Jede Menge Erde, umgerechnet rund 10.000 Sattelschlepperladungen. Mit der Erde sollen in Praunheim und Niederursel Erdwälle entlang der A 5 aufgeschüttet werden. Doch das sorgt dort bei einigen für Unmut. Denn mit den Wällen würde auch der Kaltluftstrom blockiert, der die tropischen Nächte in Frankfurt noch einigermaßen erträglich macht.