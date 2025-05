Des einen Freud, des anderen Leid. Der warme und trockene Frühling wirkt sich leider auf die Störche aus. Denn die finden für ihren Nachwuchs derzeit zu wenig zu Nahrung. Bei der Trockenheit gibt`s fast keine Regenwürmer für die kleinen Küken. In der Horloffaue und in Lindheim in der Wettrau lagen schon tote Jungstörche im Nest.