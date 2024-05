Digital gesteuerte Tröpfchenbewässerung im Weinberg in Zwingenberg

Beim Anlegen neuer Weinberge geht es längst nicht mehr nur darum, ob die Rebenstöcke ein oder zwei Jahre zum Anwachsen brauchen, sondern es geht darum, ob sie überhaupt anwachsen, so der Zwingenberger Winzer Jan Faber. Mit Blick auf den heißen Sommer ist deshalb Bewässerung wichtig. Am Weingut Bürkle hat er deshalb ein Pilotprojekt ins Leben gerufen: Für rund 450 000 Euro ist hier am Zwingenberger Luciberg jetzt eine Bewässerungsanlage verbaut - zur Tröpfchenbewässerung.