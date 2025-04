Es ist aktuell viel zu trocken und so kommt es vereinzelt schon zu Waldbränden, so wie am Samstag in Hanau-Großauheim. Da stand am Nachmittag eine Rauchwolke über dem Wald - eine Fläche von 5.000 Quadratmetern brannte. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten löschen. Und mit dabei auch ein ganz neuer Kollege: der Löschroboter.