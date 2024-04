Die hübschen Exoten breiten sich im Rhein-Main-Gebiet immer weiter aus. Die Zahl der Halsbandsittiche in Wiesbaden hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht über 5.000 von ihnen sind mittlerweile dort heimisch.. Doch die Sittiche stoßen nicht nur auf Gegenliebe. In Wiesbaden wird der Kot der Vögel, ihr lautes Rufen zum Problem. Landwirte beklagen Ernteausfälle, weil die Vögel die Blüten wegknabbern.

Autor: Lara Trizzino Veröffentlicht am 30.04.24 um 07:00 Uhr Quelle: © hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de