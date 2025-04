Die Storchenkolonie in den Hergershäuser Wiesen bei Babenhausen war in den letzten Jahren eine Art Storchen-Großsstadt. Bis zu 55 Jungtiere sind pro Jahr auf dem Areal aufgewachsen. Und genau das hat Fressfeinde angelockt, nämlich Waschbären. Die sind immer wieder in die Nester geklettert, sodass die Störche die Flucht ergriffen haben. Jetzt gibt es neue Waschbär-Schutzmaßnahemn.