In Groß-Umstadt und am Großen Woog in Darmstadt heißt es am Wochenende "anschwimmen". Außerdem: „Steig ein und mach mit“ - diese Aufforderung steht auf zwei Bussen, die durch den Kreis Groß-Gerau fahren. Fachkräfte sollen so angeworben werden. Und: Spielen die Darmstädter Lilien die Aufstiegs-Party-Crasher in Kaiserslautern?