Feuerwehren in Darmstadt bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz - leer stehendes Haus am Spielplatz Herrngarten stand in Flammen. Bensheim muss sparen und sagte deshalb jetzt den Georgimarkt, den Martinimarkt und den großen Innenstadt-Flohmarkt hab. Irisches Flair in Darmstadt: Am Wochenende fanden bei der TSG die Deutschen Meisterschaften in Hurling/Camogie statt.