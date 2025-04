Prozess gegen zündelnden Feuerwehrmann aus Lützelbach geht in die letzte Runde - am Landgericht Aschaffenburg könnte heute das Urteil fallen. Die Auerrindzucht in Lorsch ist erfolgreich - die dritte Generation Rinder sind fit - bald könnte die Zucht auch in Riedstadt weitergehen. In Hergershausen bei Münster vertreiben Waschbären die Storche.